25 aprile: Toma, interpretazione personale mie dichiarazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 APR - "Spiace constatare che qualcuno abbia voluto dare un'interpretazione del tutto personale e completamente avulsa dal contesto storico al quale le mie dichiarazioni facevano riferimento. I goumier facevano parte del contingente alleato e mi sono limitato solo ad elencare da quali forze fosse costituito. Hanno combattuto e hanno dato il loro contributo per la liberazione del Paese. L'ho detto e lo riaffermo: questo è un dato di fatto inoppugnabile, che sicuramente non attenua la loro posizione in ordine ai crimini commessi. Ricordo che a Venafro (Isernia) c'è il Sacrario militare francese, dove sono sepolte le salme di giovani che combatterono nel Corpo di spedizione francese. Fra loro ci sono anche i goumier. Ebbene, ogni anno autorità civili, militari e religiose presenziano alla cerimonia di commemorazione di questi caduti". Così, all'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, replica alla nota del presidente dell'Associazione nazionale Vittime delle Marocchinate, Emiliano Ciotti. (ANSA).