Moto:Rossi papà 'volevo maschio, almeno non la metto in moto'

Valentino Rossi comincia il weekend a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna parlando della sua paternità con l'arrivo di una figlia : "Volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! - racconta il pilota della Yamaha Petronas -. Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto...". (ANSA).