Congo: Consiglio Marche ricorda ambasciatore Attanasio 23/3

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Ad un mese dalla morte in Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio in un attentato insieme all'autista Mustapha Milambo e al carabiniere Vittorio Iacovacci, il Consiglio regionale delle Marche lo ricorderà in una seduta aperta convocata ad Ancona dal presidente Dino latini per il 23 marzo. Dalle 10, in modalità telematica, previsti gli interventi del vice commissario dell'Ambasciata italiana presso la Repubblica Democratica del Congo, Saro Castellana, e del Presidente della Giunta regionale Marche o di un suo delegato.

Al termine della seduta consiliare dedicata si procederà in seduta ordinaria con l'esame di interrogazioni e proposte di mozione. I lavori si svolgeranno in modalità telematica che sara possibile seguire in diretta streaming all'indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live. (ANSA).