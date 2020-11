Regioni: Marche, approvato assestamento bilancio 2020/2022

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - Approvato in chiusura di seduta consiliare l'Assestamento di Bilancio 2020/2022. La proposta di legge ha ottenuto il via libera dell'Aula con voti 18 voti a favore e otto contrari. Tre consiglieri si sono astenuti: Marta Ruggeri e Simona Lupini (M5s) e Luca Santarelli (Rinasci Marche). Serrato il dibattito nel quale sono intervenuti i rappresentanti di tutte le forze politiche.

Prima del voto finale, il ringraziamento del Presidente Dino Latini all'Assemblea per il lavoro svolto. "Al di là delle diverse posizioni - ha detto - abbiamo registrato un dibattito ampio, articolato e approfondito con la passione che ha guidato tutti gli interventi dei consiglieri. Nella transizione tra una maggioranza e l'altra, - ha concluso - l'assestamento di bilancio rappresenta sicuramente un caposaldo della gestione amministrativa". (ANSA).