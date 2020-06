Coronavirus, 21 ricoverati, 5.185 dimessi/guariti

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Sono saliti nuovamente a 21 i ricoverati per coronavirus nelle Marche: nessuno è in terapia intensiva, 7 sono in area post acuzie e 14 non in terapia intensiva. Gli ospedali interessati sono quelli di Torrette di Ancona, Macerata, Fermo e Inrca di Fermo. Su 6.764 casi positivi da inizio emergenza, i dimessi/guariti sono 5.185. Sono 21 gli ospiti di strutture territoriali e 565 le persone in isolamento domiciliare. Sono invece 877 (tra cui 79 operatori sanitari) coloro che sono in quarantena per essere venuti a contatto con contagiati. (ANSA).