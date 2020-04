Coronavirus: Costa Magica ad Ancona, settimane per evacuarla

E' previsto per le 8-8.30 di domani, ma l'orario è suscettibile di variazione in relazione alle condizioni di navigazione, l'approdo alla banchina 19-20 del porto di Ancona della nave da crociera Costa Magica (294 mt), con 617 membri di equipaggio (315 già sbarcati a Miami).

Nello scalo ne verrà gestita l'evacuazione, una procedura per cui serviranno settimane vista la necessità anche di gestire il rientro a casa di persone di tante nazionalità. Tra i presenti a bordo ci sarebbero un centinaio di positivi (quick test) e ora, a quanto risulta, sostanzialmente asintomatici. Nessuno scenderà dalla nave fino a che non verranno completati i controlli con tamponi dall'Ufficio di sanità marittima e dell'Asur: eventuali positivi verranno trattati a bordo. Vista la lunqa quarantena in nave, secondo fonti autorevoli il quadro è di una situazione sotto controllo. Dopo i controlli finalizzati all'evacuazione, per la quale si coordinano tutte le istituzioni, sarà Costa a gestire il rientro a casa dello staff.