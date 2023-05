Tajani, accoglienza migranti? Italia non può fare tutto da sola

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - "Per quanto riguarda l'accoglienza bisogna cercare di fare tutto quello che è possibile ma l'Italia da sola non può fare tutto perché è impossibile affrontare un tema diventato ormai sempre più globale come Paese, è una questione internazionale. Per questo abbiamo detto che serve l'intervento dell'Europa ma mi auguro che anche l'azione delle Nazioni unite possa essere determinante, perché poi bisogna non solo affrontare l'emergenza ma impedire che le emergenze aumentino". Lo ha detto a Napoli, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"Faremo in modo di trovare la soluzione puntando soprattutto sulla migrazione regolare - ha spiegato - Abbiamo bisogno di manodopera qualificata, che venga attraverso canali ufficiali e che quando arriva in Italia sappia già dove andare a lavorare, sia nell'agricoltura che nell'industria. Il Governo sta facendo il possibile ma c'è un incremento della pressione migratoria perché c'è una contingenza negativa. Avete visto il Sudan o l'Africa Subsahariana, la Tunisia, la Libia, l'Afghanistan, c'è una pressione di milioni di persone che si spostano verso il centro dell'Europa". (ANSA).