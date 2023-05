Tajani, rispetto della natura è una priorità per tutti

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - "Rispettare la natura deve essere una priorità per tutti. Mangiare bene e fare sport allunga la vita. Antonio". lo ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui pannelli del villaggio allestito nel cortile del Maschio Angioino per la due giorni su "Le politiche del cibo per le città del Mediterraneo".

Parlando poco prima ala conclusione dei lavori, Tajani ha insistito sull'esigenza che le città "siano realizzate a misura d'uomo, anche quelle antiche possono diventarlo". Bisogna "creare dei percorsi pedonali senza fare danno al commercio, in una visione armonica". Per Tajani infine è necessario adeguare gli impianti sportivi ed educare, soprattutto i bambini, attraverso l'esercizio fisico ad avere rispetto del proprio corpo. (ANSA).