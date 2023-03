Movida blindata a Napoli dopo l'omicidio di Francesco Pio

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Movida blindata a Napoli con massiccia presenza delle forze dell'ordine. Un piano sicurezza a una settimana esatta dalla morte di Francesco Pio Maimone, il giovane vittima innocente di un colpo di pistola esploso da un altro ragazzo, Francesco Pio Valda, durante per una lite per futili motivi. Gli uomini dell'ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, insieme con quelli della Polizia locale si sono concentrati proprio nella zona degli chalet di Mergellina dove si sono verificati due omicidi nel giro di due settimane. Identificate 336 persone, controllati 169 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestato 34 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, incauto affidamento di veicolo, guida senza casco, mancata revisione periodica, mancato rispetto del semaforo rosso, mancanza dei documenti di circolazione, circolazione sul marciapiedi e mancato rispetto della segnaletica verticale. I poliziotti hanno denunciato un uomo con precedenti di polizia poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo e per inottemperanza ai provvedimenti Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli insieme a quelli del Nas di Napoli hanno effettuato un servizio a largo raggio tra le strade e i locali della movida di Chiaia e Posillipo. Durante le operazioni i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo e un 40enne di Giugliano per aver violato il Daspo urbano cui era sottoposto. Denunciate anche altre due persone per evasione.

I Carabinieri del Nas, invece, durante i controlli volti alla salvaguardia del consumatore hanno effettuato un sequestro amministrativo in un ristorante di 100 chili di prodotti ittici poiché privi rintracciabilità. Controlli anche al codice della strada con sanzioni per 30mila euro. Le postazioni di controllo della Polizia Municipale, nelle zone 'strategiche' per il sabato sera di via Caracciolo, in Piazza Vittoria, nei punti nevralgici dei quartieri Stella e San Lorenzo e nell'area della 5 Municipalità, hanno consentito il controllo di 131 veicoli e 167 verbali elevati per guida senza patente, assenza di copertura assicurativa, assenza dei documenti necessari per la circolazione, sosta irregolare e altre infrazioni, oltre al sequestro e fermo amministrativo di 1 veicolo e il prelievo di 8 autovetture con i carri gru, quale sanzione accessoria alla sosta irregolare. Soddisfazione per l'intensificazione dei controlli da parte dei titolari dei locali notturni che chiedono però l'estensione per tutta la notte.(ANSA).