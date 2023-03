Movida a Napoli, i controlli della Polizia locale

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Nel fine settimana la Polizia Locale di Napoli ha presidiato i luoghi della movida effettuando, nelle zone di Chiaia, Vomero, Centro Storico e San Lorenzo, controlli dai quali sono scaturiti 19 verbali a titolari di esercizi che violavano le prescrizioni di impatto acustico, per occupazione di suolo senza titolo e in difformità, mancata differenziazione dei rifiuti e sversamento fuori orario, tabelle pubblicitarie prive di autorizzazione e vendita di alcolici senza autorizzazione Le postazioni di controllo nelle zone della movida e in particolare in via Caracciolo, in Piazza Vittoria, nei punti nevralgici dei quartieri Stella e San Lorenzo e nell'area della 5 Municipalità, hanno consentito il controllo di 131 veicoli e 167 verbali elevati per guida senza patente, assenza di copertura assicurativa, assenza dei documenti necessari per la circolazione, sosta irregolare e altre infrazioni, oltre al sequestro e fermo amministrativo di 1 veicolo e il prelievo di 8 autovetture con i carri gru, quale sanzione accessoria alla sosta irregolare.

Sono state inoltre impiegate pattuglie in auto fino alle 24, in Piazza Garibaldi, per il controllo della zona e la prevenzione dei mercatini abusivi di merci usate. (ANSA).