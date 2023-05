Con il bando Trace supporto a imprese turistiche e culturali

(ANSA) - MATERA, 23 MAG - E' stato presentato oggi a Matera il banco "Trace", che ha l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese turistiche e culturali, "perché possano ricevere formazione e consulenza specializzata per lo sviluppo di un'economia circolare e l'accesso alla certificazione ambientale".

Presentando i contenuti del bando, il direttore generale dell'Apt, Antonio Nicoletti, ha sottolineato che "non è la prima volta che partecipiamo a progetti europei che puntano sui temi della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e della valorizzazione degli spazi naturali e rurali. E lo facciamo perché siamo consapevoli che, soprattutto dopo la fase pandemica, si è diffusa ulteriormente la sensibilità dei viaggiatori, soprattutto stranieri, nei confronti di questi temi. E' un mercato che vogliamo intercettare in una regione come la Basilicata particolarmente competitiva e tutta ancora da scoprire mettendo in campo azioni che ruotano intorno ad alcune parole chiave: ambiente, cultura e innovazione".

"Il bando - ha spiegato l'Apt - prevede due linee di intervento: la prima consiste in un programma di formazione gratuito per le imprese selezionate (del valore di quattromila euro) mirato ad accompagnare le imprese nell'analisi degli impatti ambientali e nel miglioramento della loro organizzazione per potenziare performance e competitività. La seconda prevede un contributo diretto di 7.200 euro per accedere a consulenza specializzata, per richiedere certificazione ambientale e di sostenibilità e per partecipare agli eventi previsti dal progetto nei Paesi coinvolti (Belgio, Cipro, Italia, Spagna e Romania).

Delle 100 piccole e medie imprese ritenute idonee per accedere al programma 'Trace', fino a 20 potranno essere selezionate in Basilicata: un'opportunità di crescita per tutte quelle piccole e medie imprese lucane che vogliano compiere un salto di qualità nell'offerta dei loro servizi in un'ottica di sostenibilità".

