A Potenza un giardino a cielo aperto in piazza Matteotti

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - Un giardino a cielo aperto in piazza Matteotti, nel centro storico di Potenza: è questo il tema di "Città in fiore", manifestazione organizzata dalla Pro Loco che è stata presentata stamani, al Museo Adamesteanu del capoluogo lucano, dal presidente della stessa associazione, Antonio Barbalinardo.

Tra i reperti conservati nel Museo, è stata organizzata una sorta di caccia al tesoro con gli alunni dell'Istituto Comprensivo "D. Savio" che in un percorso tematico avevano il compito di "scovare" fiori nelle opere conservate.

Il clou della manifestazione, che si svilupperà tra la giornata odierna e quella di domani, è rappresentato da laboratori di giardinaggio, dall'iniziativa "La primavera sul balcone", da una mostra-mercato, e da una discussione pubblica con esperti del settore su "La cultura dei fiori".

L'iniziativa, giunta alla nona edizione, torna a colorare piazza Matteotti a Potenza, dopo tre anni di stop per la pandemia. (ANSA).