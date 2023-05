Basilicata: sì del consiglio regionale a legge di stabilità

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato ieri sera, a maggioranza, la legge di stabilità 2023-2025: lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'assemblea.

La legge prevede una dotazione di 501 milioni di euro per la spesa regionale a carattere continuativo ricorrente; 95 milioni per gli interventi per sviluppo e sostegno all'economia; otto per il concorso della Regione a programmi sostenuti dallo Stato; 13 milioni di euro per i limiti di impegno su investimenti pubblici; 338 milioni dal Programma Operativo Fesr 14-20, 95 milioni dal Programma Operativo Fse 14-20, 393 dal Programma regionale Fesr Fse+ 21-27.

Tra gli altri capitoli di spesa sono stati assegnati 250 mila euro all'Apt per il Giro d'Italia; 750 mila euro alla Provincia di Potenza e 250 mila a quella di Matera per l'assistenza degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali; 950 mila euro di contributo straordinario alla "Fondazione Matera Basilicata 2019"; alle aziende del Servizio Sanitario Regionale è stato erogato un contributo di 6,5 milioni per i costi energetici; alle strutture private accreditate, per le prestazioni extra budget è stato previsto uno stanziamento straordinario di quattro milioni di euro.

Nel disegno di legge è stato previsto anche il "Bonus studente" da cento mila euro per il 2023 ed è stato riconosciuto un contributo "una tantum" di 15,5 milioni sull'esercizio finanziario 2025 ad Acquedotto Lucano per il caro energia.

