Stellantis: sindacati, vogliamo "tutte le risposte su futuro"

(ANSA) - POTENZA, 17 MAG - "Ripartiamo unitariamente più forti e non ci fermeremo fino a quando non avremo tutte le risposte in grado di fare chiarezza per governare finalmente la transizione e dare certezze sul futuro dello stabilimento e dei lavoratori": è la posizione espressa oggi da Fim, Uilm, Fismic e Uglm sullo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis, espressa durante un attivo unitario svoltosi proprio a Melfi.

Secondo le quattro organizzazioni sindacali, "Melfi deve riprendersi il ruolo di protagonista che nel tempo, grazie ai sacrifici dei lavoratori, si è conquistato. Oggi è il momento di fare chiarezza innanzitutto sul presente": è necessario "mettere sul tavolo i numeri riguardanti l'organizzazione del lavoro oggi in essere nello stabilimento e per chiedere il pieno rispetto delle norme. Sul tema delle trasferte, le quattro sigle sindacali metalmeccaniche, pur comprendendo la necessità, non hanno condiviso il metodo utilizzato dall'azienda, considerato poco ortodosso per il trasferimento dei lavoratori".

Fim, Uilm, Fismic e Uglm si sono dette "consapevoli che a Melfi alle quattro vetture elettriche si devono necessariamente aggiungere altri modelli per garantire la saturazione di tutta l'area industriale: chiederemo il supporto nella discussione anche delle nostre organizzazioni sindacali nazionali, con tavoli specifici su Melfi con i vertici Stellantis".

Intanto, stamani, davanti alla fabbrica, si è svolto un volantinaggio organizzato dalla Fiom-Cgil: "Le trasferte, l'esodo e la riduzione sulle linee dei lavoratori nello stabilimento Stellantis di Melfi vanno sospese". La Fiom ha chiesto "un miglioramento delle condizioni di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il ripristino della pausa di dieci minuti, nuovi strumenti per garantire un turn over occupazionale tra i lavoratori più anziani per consentire loro la pensione anticipata e ai giovani di essere inseriti sulle linee, incentivi al salario, nuovi ammortizzatori sociali e formazione atta a governare la transizione energetica e garantire qualità del lavoro e occupazione". (ANSA).