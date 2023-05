Maltempo: Coldiretti, con troppa pioggia danni ai frutteti

(ANSA) - POTENZA, 15 MAG - La pioggia che cade con insistenza sta provocando "il fenomeno della spaccatura dei frutti, con punte anche del 50 per cento, sulle primizie del Metapontino": lo ha detto la Coldiretti di Basilicata.

Secondo l'organizzazione di categoria, "purtroppo continuiamo a fare i conti con gli effetti legati ai cambiamenti climatici e dopo un periodo di piogge continue le piante stanno assorbendo una grande quantità di acqua in poco tempo, con un improvviso incremento del volume dei frutti causando la lacerazione della buccia nei punti più deboli. L'eccesso di pioggia sta inoltre rendendo difficoltosa la raccolta delle fragole sotto le serre allagate".

Per la Coldiretti, "in Basilicata urge intervenire per ripristinare la capacità di invaso delle dighe presenti sul territorio regionale consentendo di raccogliere fino ad un miliardo di metri cubi i quali sarebbero sufficienti ad affrontare quattro anni per gli usi civili, agricoli e industriali, aiutando inoltre la regimazione delle piogge in eccesso nei momenti di maggiori precipitazioni come quello attuale". (ANSA).