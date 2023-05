A Matera celebrazioni per i 70 anni del borgo La Martella

(ANSA) - MATERA, 11 MAG - Mostre, concerti, lezioni di architettura, visite guidate, premiazioni, una cena di comunità: sono alcune delle iniziative programmate dall'Associazione amici del borgo per i 70 anni dalla fondazione del borgo di La Martella, inaugurato a Matera il 17 maggio 1953, con i programmi di risanamento dei rioni Sassi e l'apporto di studiosi, progettisti, guidati dall'imprenditore Adriano Olivetti.

Lo ha annunciato il presidente del sodalizio, Paolo Grieco, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco, Domenico Bennardi, e altri organizzatori. All'evento, avviato nel 2021 con una serie di iniziative culturali e sociali, parteciperanno anche rappresentanti della Fondazioni ''Adriano Olivetti'', dell'associazione ''Michele Valori'' e martellesi emigrati in altre regioni e all'estero. I festeggiamenti cominceranno il 16 maggio con una mostra fotografica sulla storia del borgo e un incontro con docenti della facoltà di architettura dell'Università della Basilicata.

Il 17 sono in programma, in piazza Montegrappa, la cerimonia istituzionale e la premiazione dei cittadini del borgo. Per l'occasione sarà aperto il teatro ''Ludovico Quaroni'', intitolato a uno dei progettisti del borgo, che ospiterà parte delle iniziative delle celebrazioni, che proseguiranno per tutto il 2023. (ANSA).