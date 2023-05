Tre volumi per i 29 anni di Talia Teatro Matera

(ANSA) - MATERA, 06 MAG - Tre volumi per riassumere l'attività e le produzioni trentennali della compagnia ''Talia Teatro'' di Matera che ha rappresentato lavori in vernacolo, ispirandosi ai classici del passato. E ' l'obiettivo del progetto ''Il teatro di Talia'' con la presentazione del primo volume, pubblicato per le edizioni Giannatelli, curato dall'attore, regista e animatore della compagnia Antonio Montemurro.

L'iniziativa, illustrata dall'autore e da quanti hanno collaborato alla pubblicazione del volume, racchiude testi, dialoghi, personaggi dei primi sei lavori rappresentati dal sodalizio culturale che esordì nel 1994 con la commedia in vernacolo materano ''Fef i c'quer'' (Fave e cicorie), seguito da ''Il pozzo o della nostalgia'', ''Giordano Bruno'', ''Semmelweis'', ''Il sogno dei sogni. Salvador Dalì'' e ''Ipazia di Alessandria''. L'uscita degli altri due volumi sarà completata entro il 2023. (ANSA).