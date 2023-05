Calcio: rinnovato l'accordo tra Lnd Basilicata e l'Eni

(ANSA) - POTENZA, 04 MAG - È stato rinnovato il rapporto di collaborazione tra il Comitato regionale della Lnd Basilicata e l'Eni. Il progetto "Il nostro calcio con Eni", "proseguirà fino alla fine del 2023 tramite la sponsorizzazione di una serie di iniziative sia di carattere sportivo che culturale." Lo ha reso noto l'ufficio stampa dello stesso Comitato regionale.

"La prosecuzione del rapporto di collaborazione con Eni - ha detto il presidente del Comitato regionale, Emilio Fittipaldi - rappresenta un'ottima notizia per l'intero movimento del calcio dilettantistico di Basilicata che può guardare al futuro con maggiore serenità. L'aver rinnovato il progetto 'Il nostro calcio con Eni' ci permette di alimentare con maggiore impegno le azioni per lo sviluppo del nostro calcio dilettantistico, con una attenzione particolare a quello femminile e giovanile".

"Il Comitato Regionale della Lnd di Basilicata - ha dichiarato Emiliano Racano, responsabile del Distretto Meridionale di Eni - è ormai un nostro compagno di viaggio da tempo. Con soddisfazione confermiamo il nostro impegno a favore di un progetto che coinvolge i giovani e i giovanissimi insieme alle loro famiglie, in un'ottica di inclusività che è propria dello sport. La crescita dell'individuo e di una comunità passano anche attraverso i valori che lo sport trasmette e grazie a questo progetto, Eni è ben lieta di fare la propria parte". (ANSA).