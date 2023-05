Primo maggio: portati in piazza a Potenza i problemi del Sud

(ANSA) - POTENZA, 01 MAG - La precarietà del lavoro, la mancanza di "infrastrutture strategiche" e un no deciso all'autonomia differenziata: sono alcuni dei temi sollevati dai delegati che stamani, a Potenza, hanno parlato prima dei leader di Cgil, Cisl e Uil durante la Festa del lavoro.

Nelle parole di Luigi Bernardi (Uilm), Domenico Robilotta (Femca), Giovanna Galeone (Spi), Rocco Potenza (Uila, Pierangelo Galasso (Cisl Fp) e Rossella Mignoli (Filt Cgil) hanno trovato posto tutti i temi più attuali, soprattutto nel Mezzogiorno. Fra i più rilevanti, lo spopolamento - in particolare proprio della Basilicata - le carenze della sanità pubblica e la contrarietà alla sua "crescente privatizzazione", le poche linee ferroviarie ad alta velocità. Diversi sono stati i riferimenti sia alla festa della Liberazione sia alla situazione attuale e al futuro dello stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis, con la richiesta di altri modelli da realizzare per "saturare la capacità produttiva" della fabbrica, considerata condizione essenziale per il suo mantenimento. (ANSA).