Bardi: "I conti della Basilicata erano e rimangono in ordine"

(ANSA) - POTENZA, 29 APR - "I conti lucani erano e rimangono 'in ordine', nonostante i maggiori costi energetici che hanno colpito tutto il Paese e degli effetti ancora in essere della pandemia". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra).

In particolare, nel comunicato è reso noto che "il verdetto del Tavolo di verifica tenutosi nella giornata di ieri, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha certificato che la Basilicata ha superato l'esame sui conti del Servizio sanitario regionale". (ANSA).