San Carlo: operazione su meningioma in rivista medica

(ANSA) - POTENZA, 20 APR - La descrizione di un intervento di asportazione di un meningioma cerebrale endoventricolare, su una donna di 68 anni che soffriva di persistente cefalea, con una tecnica endoscopica, eseguito dall'équipe operatoria neurochirurgia dell'Ospedale San Carlo di Potenza, ha trovato spazio sulla principale rivista di neurochirurgia al mondo, "Journal of Neurosurgery": lo ha reso noto il direttore generale dell'Aor San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.

"L'approccio endoscopico impiegato nel delicato intervento - ha commentato - rappresenta la migliore fusione tra tecnologia, innovazione e competenza medica". Il video dell'intervento, selezionato per essere discusso tra le tre migliori pubblicazioni nel "Journal Club" sarà presentato il prosimo 27 aprile.

"La metodica innovativa utilizzata - ha detto il direttore del dipartimento neurochirurgico, Giovanni Vitale - ha permesso di rimuovere il tumore con un accesso mininvasivo e la visualizzazione endoscopica ha consentito di raggiungere altissima qualità nella visualizzazione del campo chirurgico. La paziente sta bene, non ha più la terribile cefalea ed è stata dimessa sei giorni dopo l'operazione". (ANSA).