Nasce "Potenza 2024" per rivitalizzare il centro storico

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - "Il cantiere per il progetto 'Potenza 2024' è aperto ufficialmente": lo ha detto stamani all'ANSA, nel capoluogo lucano, il presidente dell'associazione culturale "Il centro storico Potenza", Giampaolo Carretta, che raccoglie una settantina di iscritti mossi dall'idea di restituire nuova vita al cuore della città.

"Siamo dell'avviso - ha spiegato - che serva un insieme di idee e iniziative per restituire alla città la sua valenza in termini di servizi di qualità per l'intera regione. Abbiamo compreso che muoversi coinvolgendo le istituzioni non porti benefici nell'immediato, per cui partendo dal basso proporremo le nostre idee cercando di coinvolgere quante più persone possibile, dai residenti ai commercianti, alle associazioni".

