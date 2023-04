Meteo: a Potenza proroga riscaldamento fino al 30 aprile

(ANSA) - POTENZA, 06 APR - L'uso degli impianti di riscaldamento a Potenza è stato prorogato fino al 30 aprile: lo ha deciso il sindaco, Mario Guarente, in considerazione delle temperature che si registrano in città.

Gli impianti potranno funzionare fino a sei ore al giorno, fra le 6 e le 23. La proroga "si riterrà revocata non appena la temperatura esterna raggiungerà valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici". (ANSA).