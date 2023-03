Fondi Fesr-Fes+, primo incontro del Comitato di Sorveglianza

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - Il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale 21-27, riunitosi per la prima volta ieri, ha dato il via libera al lavoro per l'investimento dei 983 milioni di euro, destinati alla Basilicata dalla Commissione Europea, che ha approvato, a dicembre scorso, il programma di investimenti dei fondi strutturali europei Fesr e Fse+ 2021-2027.

Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale, Vito Bardi, ed è coordinato dall'Autorità di Gestione del Pr Basilicata, Alfonso Morvillo, e nella prima riunione ha analizzato 13 punti, tra i quali il regolamento del Comitato, i "criteri" alla base del processo di selezione dei progetti da finanziare, i criteri relativi agli investimenti.

"L'approvazione dei criteri di selezione - ha commentato Morvillo - è un passo fondamentale che avvia il percorso di spesa dei nuovi fondi ed evidenzia anche la capacità regionale e del partenariato economico-sociale e istituzionale di mettersi insieme intorno ad un tavolo per definire le regole".

"Si apre per la Basilicata una nuova sfida - ha detto Bardi - sulla responsabilità collettiva di un percorso che, con gli adempimenti, le scadenze e anche le sfide tecniche e politiche che ci attendono da qui ai prossimi anni, ci possa veder camminare insieme verso un'unica meta: tornare a fare della Basilicata un esempio di modello virtuoso nelle scelte e nell'attuazione delle politiche e degli investimenti europei".

