Covid: 60 vaccini somministrati in Basilicata in una settimana

(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - Sono 30 le somministrazioni di vaccino registrate nel periodo dal 11 al 17 marzo in Basilicata: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale.

Fino ad oggi sono 468.676 le persone che risultano vaccinate con la prima dose, per una percentuale dell' 84,7 per cento; 442.520 (80%) quelle con seconda dose; 361.212 (65,3%) con la terza dose e 36.764 quelle che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino, pari a una percentuale del 6,6%. (ANSA).