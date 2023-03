Sanità: in Basilicata al via procedure per formazione Oss

(ANSA) - POTENZA, 11 MAR - Sono state avviate, dalla Regione Basilicata, le procedure per l'attivazione di sette corsi di formazione per Operatori Socio-Sanitari, per l'anno 2023: lo ha reso noto l'assessore alla salute, Francesco Fanelli.

I corsi potranno essere organizzati dalle Aziende sanitarie anche con gli enti di formazione accreditati, con la seguente suddivisione: Azienda Sanitaria Locale Asp di Potenza due corsi da 30 unità; Asm di Matera due corsi da 30 unità; Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza due corsi da 30 unità; Irccs - Crob di Rionero in Vulture (Potenza un corso corso da 20 unità.

"Il fabbisogno formativo regionale di Oss per l'anno 2023 in Basilicata, è pari a 200 unità - ha commentato Fanelli - con le quali ci prefiggiamo di integrare e potenziare il quadro delle risorse umane all'interno del Sistema Sanitario Regionale".

