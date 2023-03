Lavoro: il 21 marzo scioperano addetti mensa ospedale Venosa

(ANSA) - POTENZA, 11 MAR - E' stato indetto per il giorno 21 marzo lo sciopero degli addetti alla mensa dell'ospedale di Venosa (Potenza): lo ha comunicato il segretario generale della Filcams Potenza, Michele Sannazzaro "Lo sciopero - ha scritto - si è reso necessario in quanto a oggi i lavoratori dipendenti dell'azienda Slem non hanno ricevuto gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre 2022 oltre alle mensilità di gennaio e febbraio 2023".

Sannazzaro ha ricordato come "a più riprese il sindacato ha messo all'attenzione dell'Asp e del prefetto di Potenza le inadempienze della ditta Slem, appaltatrice ed esecutrice per conto dell'Asp di Potenza del servizio di ristorazione dell'ospedale di Venosa, chiedendo il pagamento diretto delle spettanze retributive e il blocco del pagamento delle fatture e l'attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione, ma ad oggi i lavoratori non sono stati pagati né il sindacato è stato convocato". (ANSA).