Assegnato a Cervellino e Ferrara il premio "Scardaccione"

(ANSA) - POTENZA, 08 MAR - E' stato assegnato, ex aequo, alla dirigente scolastica Giuseppina Cervellino e alla scrittrice e poetessa Angela Ferrara, deceduta il 15 settembre 2018 vittima di femminicidio, il premio "Ester Scardaccione", giunto alla settima edizione e dedicato alla memoria dell'avvocato e presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Un premio speciale è stato assegnato alla ex ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Come da tradizione, l'obiettivo del premio, nato nel 2006 per volere del Consiglio regionale della Basilicata attraverso la Commissione regionale per le pari opportunità, è valorizzare e attribuire il giusto riconoscimento dell'attività e del ruolo delle donne che siano riuscite a lasciare un segno in ogni settore della vita pubblica, sia esso sociale, culturale, professionale o artistico. L'edizione di quest'anno, dedicata a Luana D'Orazio, la ragazza di 22 anni, madre di un bimbo di 5 anni, stritolata da un orditoio in una fabbrica tessile a Montemurlo (Prato), si è svolta nel pomeriggio a Potenza. (ANSA).