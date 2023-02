Energia: quasi duemila richieste per bando "non metanizzati"

(ANSA) - POTENZA, 17 FEB - Sono 1.966, per un importo complessivo di 11,8 milioni euro, le richieste per i contributi a fondo perduto per installare impianti da fonti rinnovabili in unità abitative non allacciate alla rete metano, nel territorio lucano, banditi dalla Regione Basilicata: lo ha reso noto l'assessore regionale all'ambiente ed energia, Cosimo Latronico, durante un incontro con gli operatori economici, le associazioni, le organizzazioni di categoria e i sindaci.

"Una proiezione, a due mesi dall'apertura dello sportello, che se confermata indica come le risorse disponibili saranno del tutto prenotate ancora prima della scadenza del bando, prevista per il 31 dicembre", ha detto Latronico.

"Questo avviso - ha concluso - di pari passo con il 'bonus gas', ci aiuterà a costruire un'azione di sistema verso la transizione ecologica con risultati importati per le famiglie e l'ambiente". (ANSA).