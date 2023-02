Premi: Pisticci in terna finaliste "Città dei giovani 2023"

(ANSA) - MATERA, 14 FEB - La Provincia di Matera sosterrà il Comune di Pisticci (Matera), che è tra le città finaliste insieme a Bergamo e a Napoli, per il "Premio Città Italiana dei Giovani 2023". Lo ha annunciato, in una nota dell'ufficio stampa, il presidente Piero Marrese.

"Insieme a Pisticci tutta la provincia di Matera - ha detto - si candida ad essere capitale italiana dei giovani 2023''. Oltre a complimentarsi per il progetto proposto e per il risultato raggiunto, Marrese ha aggiunto che "Pisticci sin da ora può considerare la Provincia partner dell'iniziativa". ''Perché - ha spiegato il presidente - riteniamo che il progetto possa essere un format replicabile anche in altre realtà territoriali.

Sosteniamo Pisticci e tutto il nostro territorio insieme ai sindaci e all'Apt Basilicata - ha concluso - nell'ottica di una sinergia che è la strada maestra per far crescere la provincia di Matera'. (ANSA).