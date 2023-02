Truffe nel 2015 sulla case in affitto: 10 mesi da scontare

(ANSA) - MATERA, 10 FEB - Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Scanzano Jonico (Matera). I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Matera: l'uomo deve scontare dieci mesi e 15 giorni di reclusione perché riconosciuto responsabile di quattro truffe commesse nell'estate del 2015, "in relazione a proposte fittizie di affitto di appartamenti".

I Carabinieri hanno arrestato altri due uomini: uno di 28 anni, a Policoro (Matera), per minaccia grave, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; l'altro, di 36 anni, a Nova Siri (Matera), per atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (ANSA).