Covid: in Basilicata in una settimana solo 873 vaccinazioni

(ANSA) - POTENZA, 21 GEN - Nella settimana dal 14 gennaio a ieri in Basilicata sono state somministrate solo 873 dosi di vaccino: lo ha reso noto la task force regionale.

La quarta dose è andata finora a 35.793 persone (6,5 per cento); la prima dose l'hanno ricevuta 468.659 persone (84,7 per cento), la seconda 442.493 (80 per cento) e la terza 361.081 (65,3 per cento). (ANSA).