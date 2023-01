Lotteria Italia: due premi da 20 mila euro in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 07 GEN - Solo due premi di terza categoria - da 20 mila euro ciascuno - sono andati in Basilicata con la Lotteria Italia, grazie a biglietti venduti a Matera e a Policoro (Matera).

Lo ha reso noto l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli. In Basilicata, nei giorni che hanno preceduto l'estrazione di ieri sera - secondo quanto reso noto dall'Agimeg - sono stati venduti in totale 35.280 biglietti, con una diminuzione del 9,7 per cento: 21.440 biglietti sono stati venduti in provincia di Potenza, 13.840 in provincia di Matera. (ANSA).