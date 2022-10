Buste paghe gonfiate, ai domiciliari un dipendente comunale

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - Attraverso una convenzione stipulata tra i Comuni di Guardia Perticara e Laurenzana (Potenza), dal 2009 al 2020 avrebbe "illecitamente beneficiato di competenze di gran lunga superiori a quelle spettanti, per un totale di oltre 320 mila euro": con questa accusa un dipendente del Comune di Guardia è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza.

L'arresto è stato chiesto dalla Procura della Repubblica di Potenza e disposto dal gip del capoluogo lucano in seguito "ad ulteriori - è scritto in un comunicato firmato dal Procuratore Francesco Curcio - evidenze investigative soppravenute" nell'ambito dell'inchiesta su tre dipendenti del Comune di Guardia Perticara che, mentre erano "applicati a scavalco" al Comune di Armento (Potenza) si sono appropriati indebitamente, in totale, di circa 93 mila euro. Uno di questi è tre è quindi passato dalla misura cautelare del divieto di dimora a Guardia Perticara e ad Armento e della sospensione dall'esercizio delle funzioni a Guardia agli arresti domiciliari. (ANSA).