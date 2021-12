ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Basilicata boom contagi, 1 mln vaccini

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - Le lunghissime file per i tamponi avevano fatto suonare il campanello di allarme e, come era facilmente prevedibile, oggi la Basilicata ha fatto registrare un vero e proprio boom di contagi: 464 positivi su 2.494 tamponi molecolari esaminati ieri. Dati da record, a cui fanno da contraltare altri numeri, in particolare quelli del milione di dosi di vaccino somministrate in un anno e un solo paziente covid ricoverato in terapia intensiva.

Dei 464 positivi, 429 sono residenti in Basilicata: la situazione più preoccupante è a Matera con 103 casi. Sono 49, invece, quelli di Potenza, 43 a Lavello (Potenza) e 32 a Melfi (Potenza). Nell'ultimo bollettino, la task force regionale ha segnalato anche altri due decessi (in totale dall'inizio della pandemia sono 609) e 29 guarigioni (in totale 29.931). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 51, delle quali - come detto - solo una in terapia intensiva, all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 3.248, dei quali 2.197 in isolamento domiciliare.

Il presidente della Regione, Vito Bardi, riferendosi al superamento della quota di un milione di somministrazioni, ha sottolineato che si tratta di "un grande risultato di medici, sanitari, protezione civile, volontari e di tutti i lucani che hanno aderito alla campagna vaccinale". Intanto, domani e dopodomani, accogliendo una richiesta del sindaco, Domenico Bennardi, a Matera opererà un'unità mobile dell'Esercito per rendere più spedite e ordinate le operazioni di vaccinazione anti-covid alla tenda del Qatar.

Lo stesso governatore ha poi chiesto "di non presentarsi ai punti vaccinali e agli hub predisposti da Asp (Azienda sanitaria di Potenza) e Asm (Azienda sanitaria di Matera) per i tamponi se non si è provvisti di prenotazione, come meritoriamente ribadito anche oggi dai sindaci di Potenza e Matera. Chi non ha la prenotazione non potrà fare la vaccinazione (a meno che non rientri nelle categorie over 80 e fragili) e non potrà fare il tampone, come avviene in altre Regioni". (ANSA).