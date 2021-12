ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata, superata quota 2mila positivi

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - A tre giorni dal Natale, la Basilicata ha superato quota duemila positivi, 2.118 (2.076 in isolamento domiciliare) quelli messi in evidenza dall'ultimo bollettino dalla task force regionale sull'emergenza covid-19.

E' questo uno dei dati più significativi di una giornata nella quale, nonostante un nuovo aumento dai ricoverati, passati in 24 ore da 38 a 42, la regione si è comunque confermata come l'unica italiana con le terapie intensive covid sempre vuote.

In particolare, dei 1.614 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata 168 sono risultati positivi. Registrate altre 43 guarigioni di persone residenti in regione, in totale dall'inizio della pandemia sono 29.755, mentre il bilancio delle vittime è fermo da due giorni a 606. Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani - come detto - sono 42, 21 al San Carlo di Potenza e 21 al Madonna delle Grazie.

E, positivo al covid-19, un ragazzino di 12 anni (con altre patologie) è stato trasferito proprio dal San Carlo all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 12enne è arrivato nell'ospedale potentino a causa di un problema derivante da un'altra patologia: sottoposto al tampone è risultato positivo al covid. Prima del trasferimento a Bari, è rimasto in isolamento in una stanza, senza quindi entrare nel reparto di Pediatria del San Carlo, che non è covid.

Capitolo vaccinazioni. Ieri sono state somministrate 4.619 dosi. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 443.135 (80,1%), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 410.794 (74,2%). Hanno ricevuto la terza dose oltre 130 mila persone. (ANSA).