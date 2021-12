A Montalbano Jonico un intervento di rigenerazione urbana

(ANSA) - MATERA, 13 DIC - A conclusione di un progetto di rigenerazione urbana nel centro storico, sono stati inaugurati oggi a Montalbano Jonico (Matera) 14 alloggi di edilizia residenziale pubblica, per un importo di 1,5 milioni di euro a carico dell'Ater, e l'area antistante al ''Belvedere''.

Lo ha reso noto il sindaco Piero Marrese: "Le unità immobiliari in particolare - ha detto - saranno destinate a scopi abitativi per le giovani coppie e le famiglie che versano in stato di bisogno. Il lavoro di riqualificazione effettuato servirà a dare nuova luce e nuovo vigore ad un'area degradata del centro storico di Montalbano. In considerazione di un calo demografico che abbiamo registrato con sempre maggiore evidenza negli anni, con questo importante intervento, torneremo e a far rivivere il centro storico - ha concluso Marrese -anche attraverso la presenza di una serie di attività con funzioni attrattive''. (ANSA).