Bardi: "Abbiamo bisogno di imprese guidate da giovani"

(ANSA) - POTENZA, 17 NOV - "La Basilicata ha bisogno di nuove imprese, di aziende che crescono, fondate o guidate da giovani, capaci di stare sul mercato e quindi di esportare. È l'unica strada per contrastare lo spopolamento e dare un futuro alla millenaria storia lucana. E su questo investiremo tutte le nostre energie". Lo ha scritto su facebook il presidente della Basilicata, Vito Bardi, il quale oggi a Castelmezzano (Potenza) ha visitato "lo stabilimento lucano di Stefano Ricci, stilista famoso in tutto il mondo".

Il governatore ha ricordato che Ricci "in Basilicata è operativo da 12 anni, impiega 22 persone (quasi tutte donne).

L'azienda ha 78 negozi in vari continenti, di cui 3 in Italia.

Il suo fatturato è orientato al 99% verso l'export. È il simbolo di quanto - ha concluso Bardi - presenteremo venerdì nel piano strategico". (ANSA).