ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Basilicata numeri ancora non gravi

(ANSA) - POTENZA, 30 LUG - Un brivido, lungo e profondo, ma forse ancora solo un brivido: è l'effetto che ha avuto, ieri, il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sulla situazione dell'epidemia di Covid-19 in Basilicata dove, in una settimana - dal 21 al 27 luglio - "si evidenzia un aumento dei nuovi casi (82,4 per cento) rispetto alla settimana precedente". Il dato ha avuto proprio l'effetto di un brivido di paura, in Basilicata, dove i numeri sembrano ancora contenuti: rispetto al passato fine settimana, quando in due giorni emersero solo dieci nuovi positivi su 441 tamponi (che nei fine settimana sono sempre meno del solito), oggi siamo passati a 37 su 892.

Ma, di contro, ci sono tre dati che fanno ben sperare: il numero stabile dei ricoverati, che oggi sono 15 (la stessa cifra del passato fine settimana); le terapie intensive vuote da una ventina di giorni, sia nell'ospedale di Potenza sia in quello di Matera; l'assenza di nuovi decessi (l'ultimo risale a diverse settimane fa).

In regione, tuttavia, una certa ripresa dell'epidemia è un fatto e vi sono almeno due comuni - Viggianello e Ruoti, in provincia di Potenza - dove i casi nei giorni scorsi sono aumentati velocemente e ora vi sono molte persone in isolamento domiciliare. In totale, i positivi che sono a casa sono in regione 631 oggi rispetto ai 577 del passato fine settimana.

E' un fatto incontrovertibile che, nell'attuale fase dell'epidemia, le vaccinazioni abbiano assunto un ruolo decisivo. Lo ha sottolineato nei giorni scorsi anche il presidente della Regione, Vito Bardi, con nettezza. (ANSA).