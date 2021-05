ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata meno positivi e ricoveri

(ANSA) - POTENZA, 12 MAG - Da lunedì 17 maggio, in Basilicata (zona gialla, ma con cinque comuni in zona rossa fino al 16 maggio), si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti covid-19 per gli over 40. La notizia è giunta in una giornata nella quale, dopo lo stop di ieri in provincia di Potenza, causato dall'insufficienza dei preparati Pfizer e Moderna, anche nei punti gestiti dall'Asp le somministrazioni sono riprese regolarmente. Tutto ciò grazie all'arrivo di ulteriori 12 mila dosi di Pfizer, inviate per decisione del commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha risposto alla "sollecitazione" del presidente della Regione, Vito Bardi. Va comunque messo in evidenza che il calendario delle vaccinazioni viene aggiornato continuamente in base alle disponibilità di vaccini che la Basilicata riceve di volta in volta.

Lo stesso Bardi, con un post su Facebook, oggi ha "festeggiato" la Giornata mondiale dell'infermiere: "Voglio ringraziare - ha scritto - tutti gli infermieri e tutto il personale sanitario lucano: insieme alla protezione civile e ai volontari, stanno compiendo un lavoro straordinario per farci uscire dalla pandemia il prima possibile. Gli infermieri italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 e facciamo il tifo per loro".

I numeri della pandemia. Ieri sono stati analizzati 1.427 tamponi molecolari: 122, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi (uno dei quali però risalente allo scorso 9 maggio) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 538. Sono 132 (quattro in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci (come ieri) in terapia intensiva, cinque all'ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera. Con 361 nuove guarigioni (in totale 18.803), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 5.529 a 5.286 (5.154 in isolamento domiciliare). (ANSA).