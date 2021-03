ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata la 'task force Figliuolo'

(ANSA) - POTENZA, 25 MAR - In Basilicata - zona arancione dallo scorso 16 marzo e dove si registra un calo dell'indice Rt e dei casi di coronavirus - la settimana prossima arriverà una task force per la campagna vaccinale inviata dal Commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare, come reso noto stamani dal presidente della Regione, Vito Bardi, nei prossimi giorni "saranno a Potenza un medico e due infermieri: grazie a questa unità potremo fare 72 inoculazioni in più ogni giorno ai più fragili".

Nei primi giorni, quindi, la task force dovrebbe essere al lavoro, a supporto del personale dell'Azienda sanitaria di Potenza, nella tenda donata dal Qatar e allestita come punto vaccinale in uno dei parcheggi dell'ospedale San Carlo. Poi dovrebbe spostarsi dal capoluogo lucano per effettuare vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.

Nel pomeriggio, il governatore ha poi messo in evidenza che "in Basilicata il 54,9% degli over 80 (il 58,7% degli over 90) ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid e il 37,1% anche la seconda (41,8% per gli over 90)". Bardi ha inoltre sottolineato che è stata superata la soglia delle 80 mila somministrazioni, ma che "bisogna accelerare". E quindi ha annunciato che "il 29, 30 e 31 marzo saranno vaccinati tutti i dializzati, presso i centri dialisi. Abbiamo invece completato le vaccinazioni delle forze dell'ordine. Confermo - ha concluso - l'impegno di somministrare la prima dose del vaccino Pfizer a tutti gli over 80 di tutti i Comuni della Basilicata entro il 3 aprile".

La riduzione dei casi in regione è stato certificato oggi dalla Fondazione Gimbe, mentre quello dell'indice Rt lo sarà domani nel consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute. (ANSA).