Covid: la Basilicata seconda per i vaccini agli over 80

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - In Basilicata il 50,7% degli over 80 (il 54,5% degli over 90) ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer e il 34,6% ha ricevuto anche la seconda dose (40,6% per gli over 90). Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale, sottolineando che "i dati emergono dalla piattaforma di Poste Italiane attiva da oggi".

Nel comunicato è anche evidenziato che "la Basilicata, nella campagna vaccinale rivolta agli over 80, occupa la seconda posizione nello schema elaborato dalla Fondazione indipendente Gimbe sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute e dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19".

Secondo il presidente della Regione, Vito Bardi, "c'è ancora tantissimo da fare, ma stiamo garantendo l'immunizzazione ai nostri anziani più velocemente che altrove. Meglio di noi, finora, è riuscita a fare solo la Provincia autonoma di Bolzano". (ANSA).