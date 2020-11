ANSA-IL-PUNTO/COVID: da domani Basilicata tutta 'arancione'

(ANSA) - POTENZA, 13 NOV - Da domani la Basilicata - che, oggi, in un'altra difficile giornata dell'emergenza coronavirus, ha fatto registrare un significativo aumento di casi e ricoveri - sarà tutta arancione. Dopo dieci giorni, terminerà infatti alla mezzanotte la "zona rossa" disposta lo scorso 3 novembre dal governatore lucano, Vito Bardi, per Genzano di Lucania (Potenza) e Irsina (Matera). Di conseguenza, da domani, anche per questi due Comuni varranno le disposizioni da "zona arancione" in vigore per il resto della Basilicata dallo scorso 11 novembre. (ANSA).