ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata, positivi oltre 1.500

(ANSA) - POTENZA, 02 NOV - Con un balzo registrato nel fine settimana appena trascorso - quando sono stati analizzati 3.116 tamponi - i positivi in Basilicata hanno superato quota 1.500 attestandosi a 1.575: è solo una delle cifre che continuano a far salire la preoccupazione per la situazione del contagio in una regione che sembra incamminarsi verso il ritorno delle "zone rosse".

Il bollettino della task force regionale ha contato oggi 288 nuovi positivi, due nuovi morti (che hanno portato il totale a 51) e dieci guariti (635 la somma). Intanto, i ricoverati in ospedale sono saliti a 101, ma l'altro dato in crescita è quello delle terapie intensive di Potenza e di Matera, che ospitano 13 persone. (ANSA).