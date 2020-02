Zaia: scuole chiuse, attesa per chiese e musei

(ANSA) - VENEZIA, 29 FEB - "Restano sospese le attività delle scuole per una settimana. Il che vuole dire che potrà andarci il personale ma non i ragazzi". Lo ha confermato il governatore Luca Zaia, al termine della videoconferenza con il governo.

Qui in Protezione civile, ha fatto sapere Zaia, "abbiamo avuto una discussione di ore da questa mattina. Quello che posso dirvi è che la grande preoccupazione dei clinici e degli esperti per il rischio contagi va soprattutto sulle scuole e luoghi di culto". Al governo, "abbiamo chiesto che si possa dare un respiro almeno per i fedeli".(ANSA).