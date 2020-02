Gdf Venezia blocca venditore abusivo mascherine

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - La Guardia di Finanza di Venezia ha intercettato nei pressi del ponte di Rialto un venditore ambulante di mascherine per la protezione di bocca e naso dal Coronavirus.

Si trattava di un cittadino bengalese, che non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione alla vendita ambulante.

Inoltre, quelle che offriva erano una quarantina mascherine antipolvere per edilizia, di produzione cinese. Le maschere sono state sequestrate e nei confronti del venditore è stato elevato un verbale con sanzioni amministrative.(ANSA).