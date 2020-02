Coronavirus: Veneto, 71 casi positivi

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Salgono a 71, con 13 nuovi casi ancora da associare a uno dei cluster (i punti di contagio) in regione, i soggetti contagiati da Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione. Rispetto ala situazione di stamani, nel Comune di Vo' i casi restano 33, all'ospedale di Mirano 4, all'ospedale di Venezia 4, a Limena 7, a Treviso 2. Dei 'fuori cluster' - in tutto 21 - tre sono ricoverati a Mestre, uno a malattie infettive e due in terapia intensiva; per 18 l'indagine epidemiologica è in corso. (ANSA).