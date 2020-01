D'Incà, su legge olimpica passi in avanti

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - "Le opere infrastrutturali che inauguriamo, tra cui oggi la Freccia del Cielo, sono un investimento importante, l' inizio del percorso verso i Mondiali di sci del 2021 e verso le Olimpiadi del 2026. È l'Italia che funziona, che rispetta i tempi e che grazie agli investimenti fatti, consentirà redditività sul territorio. Sulla legge olimpica si fanno grandi passi in avanti ed è in fase di definizione". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, durante l'inaugurazione a Cortina della nuova Cabinovia per i Mondiali di sci del 2021. "Stiamo affrontando in maniera corretta questa grande sfida delle Olimpiadi del 2026 sulle quali il governo crede e su cui vogliamo dimostrare che sostenibilità e corretto utilizzo dei fondi pubblici diventino la regola futura per i grandi avvenimenti del nostro Paese".

