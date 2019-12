Venezia: Moraglia, serve Statuto speciale

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - "Venezia deve pensare ed essere pensata in grande. Anche per questi motivi, accanto e più ancora di una legge speciale, avrebbe bisogno di uno statuto speciale che ne riconosca non solo la bellezza e la peculiarità ma soprattutto la sua unicità". Lo scrive il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, nel messaggio natalizio alla città, diffuso oggi.

Nel testo, Moraglia auspica che quella lagunare "sia città del mondo, accogliente e aperta a tutti. Ma tutto ciò deve avvenire in modo sostenibile, avendo a disposizione spazio limitati e fragili, e con regole chiare e umane, che preservino e favoriscano la dimensione civica della vita quotidiana della città". Per difendere "la bellezza e l'unicità di Venezia - aggiunge - dobbiamo essere capaci di mettere in atto azioni, istanze e ricerche che ci permettono di guardare al futuro preservandone la storia e rendendola fruibile alle generazioni future". (ANSA).