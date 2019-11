La danza dei Momix a Padova 7/8 dicembre

(ANSA)-PADOVA, 13 NOV-Cosa ci racconta Alice? Chiedetelo a Moses Pendleton, direttore artistico di Momix, il cui ultimo lavoro ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, sarà Padova (Gran Teatro Geox) a dicembre 2019, il 7 dicembre alle ore 21.30 e l'8 dicembre (ore 16 e 20.45), a confermare la grande curiosità e stima del pubblico del Teatro Geox nei confronti di una delle compagnie di riferimento mondiale.La vera Alice, a soli 10 anni, spinse Lewis Carrol a scrivere il suo fantastico racconto di avventure clandestine. Il coreografo più immaginativo del mondo della danza ha scelto di infilarsi nella tana del coniglio in un mondo magico dove il corpo umano si trasforma e niente è ciò che appare.Momix è una compagnia di ballerini-illusionisti che vanta al suo attivo numerosi spettacoli teatrali e apparizioni cinematografiche e televisive. Tornano ora in Italia dopo il successo di spettacoli come 'Passion', 'Opus Cactus', 'Sun Flower Moon', 'Bothanica' e 'W Momix Forever'.